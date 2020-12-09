Bakan Gül'den reform açıklaması: Yakın zamanda eylem planını açıklayacağız

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yakında hayata geçecek reformlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Eylem Planımız, hem mevzuatımızı iyileştirecek düzenlemeleri hem de uygulamayı geliştirecek faaliyetleri kapsayacaktır" diyen Gül, şöyle devam etti:

"İnsan haklarına dayalı hukuk devleti anlayışımızın güçlendirilmesi, eylem planının temel hedefidir"

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