09 Aralık 2020 Çarşamba 22:43 | Son Güncelleme:
Bakan Gül'den reform açıklaması: Yakın zamanda eylem planını açıklayacağız
Adalet Bakanı Gül, yakın zamanda hayata geçecek olan reformlarla ilgili, "Yakın zamanda insan hakları eylem planını açıklayacağız. 83 milyon insanımızın kendini dışarda hissetmeyeceği reformlar yaptık, yapmaya devam edeceğiz" dedi.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yakında hayata geçecek reformlarla ilgili açıklamalarda bulundu.
"Eylem Planımız, hem mevzuatımızı iyileştirecek düzenlemeleri hem de uygulamayı geliştirecek faaliyetleri kapsayacaktır" diyen Gül, şöyle devam etti:
"İnsan haklarına dayalı hukuk devleti anlayışımızın güçlendirilmesi, eylem planının temel hedefidir"
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