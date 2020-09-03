Bakan Gül'den Charlie Hebdo dergisi açıklaması

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: "İnsan olmanın onurunda, insan haklarının eşit temelinde buluşarak nefretin, ırkçılığın, ayrımcılığın üstesinden gelebiliriz." dedi.

Gül, "İsveç ve Norveç’te kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e yapılan saldırıların hemen ardından bu defa Fransa’da Charlie Hebdo dergisi çirkin bir provokasyonu sahneye koymaya hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.