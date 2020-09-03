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  3. Bakan Gül'den Charlie Hebdo dergisi açıklaması
03 Eylül 2020 Perşembe 10:45 | Son Güncelleme:

Bakan Gül'den Charlie Hebdo dergisi açıklaması

Bakan Gül'den Charlie Hebdo dergisi açıklaması

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: "İnsan Hakları Eylem Planı, hak ve özgürlüklere ilişkin standartları daha da yükseltmek için önemli yol haritası olacaktır." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: "İnsan olmanın onurunda, insan haklarının eşit temelinde buluşarak nefretin, ırkçılığın, ayrımcılığın üstesinden gelebiliriz." dedi.

Gül, "İsveç ve Norveç’te kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e yapılan saldırıların hemen ardından bu defa Fransa’da Charlie Hebdo dergisi çirkin bir provokasyonu sahneye koymaya hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.

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