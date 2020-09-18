Bakan Dönmez sağlıklı yaşam ve sıfır emisyon konusunda farkındalık oluşturmak için bisiklet sürdü

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği’nin koordinasyonunda sağlıklı yaşam ve sıfır emisyon konusunda farkındalık oluşturmak için bisiklet süren Dönmez, atmosferin insanlığın ortak malı olduğunu belirterek, "Onun için herkes bulunduğu ortamda, çevreye daha az zarar verecek unsurlara yönelmek zorunda." dedi.

AA'da yer alan haberde, Dönmez, kendisinin bisikletle ilk tanışmasının ilkokul çağlarında olduğunu anlattı. Ortaokula giderken de ilk bisikletine sahip olduğunu belirten Bakan Dönmez şunları söyledi:

"Öğretmen ve memur çocuğuyum. Dolayısıyla bisiklete biraz geç sahip oldum. İkinci el bir bisiklet aldık. Tekerlekleri standart dışıymış. Patladı ve uzun süre yenisini takıp kullanamadım. Sonrasında da bazı bisikletlerimiz oldu. Çocukluğumdan beri gençlik çağlarımda da bisiklete binmeyi ve sürmeyi seven biriyim."

"ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER GÜNDEME GELECEK"

Bakan Dönmez, sadece bisiklete sahip olmanın yetmediğini, bisikletlerin gideceği güvenli yolların inşasının da gerektiğini ve hayatın merkezinde enerjnin yattığını belirten Dönmez sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle son yıllarda iklim değişikliğine bağlı olarak çevre hareketliliği son derece önem arz etmeye başladı. Hem bireylerin hem toplumun daha az emisyon çıkartan cihazları tercih etmesi lazım. Ulaşımda en önemli unsurlardan biri şüphesiz bisiklet. Belki ilerde elektrikli otomobiller gündeme gelecek onlar da aynı şekilde emisyonu çok az olan araçlarımız. Böylece daha yaşanabilir, sürdürülebilir bir çevreye kavuşmuş olacağız."

Atmosferin insanlığın ortak malı olduğunu da vurgulayan Dönmez, sözlerini şöyle tamamladı:

"Onun için herkes bulunduğu ortamda çevreye daha az zarar verecek unsurlara doğru yönelmek zorunda. Özellikle son yılarda hareketlilik başta doktorlar tarafından olmak üzere tavsiye ediliyor. Mümkün olduğu kadar spor yapmamız lazım tabii. Ama iş odaklı bizim gibi işi yoğun olan mesleklerde bu hareketliliğimiz maalesef bizim kontrolümüz dışında kısıtlanıyor. Bunlara özel zaman ayırmakta fayda var. Hem bireysel hem toplumsal sağlık açısından son derece önemli."