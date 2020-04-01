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  3. Bakan Çavuşoğlu, Hırvat mevkidaşıyla görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Hırvat mevkidaşıyla görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Hırvat mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan'ın Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman'la telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve  Hırvatistan'ın Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic  Radman, görüşmede, ikili ilişkiler ve Türkiye- Avrupa Birliği iş birliğini ele aldı.

AA'nın aktardığı habere göre, Radman'ın ayrıca, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 22 Mart'ta meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depreme ilişkin dayanışma ifadelerinden dolayı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür ettiği de bildirildi.

Çavuşoğlu, gün içinde Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ile de bir telefon görüşmesi yaptı.


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