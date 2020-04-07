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  3. Bakan Albayrak duyurdu: Ödemeler bu hafta başlıyor

Bakan Albayrak duyurdu: Ödemeler bu hafta başlıyor

Bakan Albayrak duyurdu: Ödemeler bu hafta başlıyor

Son Dakika Haberleri.. Bakan Albayrak: 5 bin liranın altında geliri olanlara verilecek temel ihtiyaç desteğine 3,7 milyon kişi başvurdu, ödemesi bu hafta başlayacak.

Bakan Albayrak: Dar gelirli 2,1 milyon aileye sağlanan 1000 lira nakdi yardımı yeni 2,3 milyon aileyle birlikte toplamda 4,4 milyon aileye vereceğiz.

Bakan Albayrak: 5 bin liranın altında geliri olanlara verilecek temel ihtiyaç desteğine 3,7 milyon kişi başvurdu, ödemesi bu hafta başlayacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız merak etmesin, onlar için de maaş desteği başlatacağız.

Albayrak: "Salgının ekonomiye etkileri olacaksa burada ekonomiyi ve piyasaları salgından koruyacak mücadelede özel bankaları da görmek arzusundayız."

Albayrak: "71 binden fazla esnafımıza 25 bin lira finansman, 30 binden fazla esnafımıza 25 bin lira limitli ticari kart sağlandı."

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