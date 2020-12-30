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30 Aralık 2020 Çarşamba 14:54 | Son Güncelleme:

Bakan Akar ve komutanlardan sınırda önemli ziyaret

Bakan Akar ve komutanlardan sınırda önemli ziyaret

Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve kuvvet komutanları ile sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve kuvvet komutanları ile sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Akar ve komutanlar, Harekat Merkezi’nde harekat bölgeleri ile sınır hattındaki faaliyetlere ilişkin bilgi aldı, birlik komutanları ile görüştü.

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