Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8159
  • 6,4364
  • 273.295
  • 108786
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü 

Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü 

Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar ve Şoygu görüşmede, Soçi Mutabakatı kapsamında Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde gelinen son durum başta olmak üzere, İdlip ve diğer bölgelerdeki savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

(DHA)


Mucize Doktor dizisinde Doktor Ela sürprizi!
'Ben sette herkesle el eleyim'
Haciz iddialarını yalanlamıştı... Şeyma Subaşı kepenk indirdi!
Demet Özdemir'den Can Yaman'a ayar!
Fahriye Evcen'i yıkan haber!
<p>Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, katıldığı bir televizyon programında Türkiy

Gülnur Aybet´ten Ders Niteliğinde İfadeler: NATO Müttefiklerimiz Bunu Anlayamadı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Kardeşi gizliden bunu yaptı, hayatı değişti! Çalıştığı kurumun müdürü oldu

İstihdam yardımına nasıl başvurulur? İş arayana devletten bin yüz elli TL destek