Bahis çetesinde FETÖ şüphesi

Yapılan aramalarda bir şüphelinin üzerinden, F serisi bir dolar çıktı. Polis, çetenin terör örgütü FETÖ ile olan bağlantısını da mercek altına aldı. Operasyonda; ‘yasadışı bahis’ organizasyonunda kullanıldığı değerlendirilen ve çeteyle ortak hareket ettiği tespit edilen 59 şahsa ait 209 hesaba da bloke konuldu. Söz konusu hesaplarda yapılan ilk belirlemelere göre toplam 37 milyon 256 bin liralık bir para hareketliliği tespit edildi. Diğer kentlerde gözaltına alınan zanlılar da Adana’ya getirilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.