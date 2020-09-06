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  3. Bahis çetesinde FETÖ şüphesi
06 Eylül 2020 Pazar 08:17 | Son Güncelleme:

Bahis çetesinde FETÖ şüphesi

Bahis çetesinde FETÖ şüphesi
- SONER KAN

Adana'da polis, yasadışı bahis çetesine yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenledi, 32 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda bir şüphelinin üzerinden, F serisi bir dolar çıktı. Polis, çetenin terör örgütü FETÖ ile olan bağlantısını da mercek altına aldı. Operasyonda; ‘yasadışı bahis’ organizasyonunda kullanıldığı değerlendirilen ve çeteyle ortak hareket ettiği tespit edilen 59 şahsa ait 209 hesaba da bloke konuldu. Söz konusu hesaplarda yapılan ilk belirlemelere göre toplam 37 milyon 256 bin liralık bir para hareketliliği tespit edildi. Diğer kentlerde gözaltına alınan zanlılar da Adana’ya getirilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

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