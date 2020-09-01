Bahçelievler'de sevgilisi tarafından bıçaklanan Sevim Sökmensuer hayatını kaybetti

Orhan Aktaş, Bahçelievler'de yaşayan sevgilisi Sevim Sökmensuer'in evine gitti. İkili arasında çıkan sözlü tartışma sonrası Aktaş, Sökmensuer'i bıçaklayarak öldürdü.

İHA'da yer alan habere göre, Şirinevler Mahallesi Gamsız Sokak'ta meydana gelen olayda Aktaş da yaralandı. Komşularının ihbarıyla olay yerine gelen çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sökmensuer'in hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı Orhan Aktaş ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemelerden sonra Sevim Sökmensuer'in cenazesi önce İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerinin ardından memleketi defnedilmek üzere memleketi Afyon'a götürüldü.