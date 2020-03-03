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  3. Bahar Kalkanı Harekatından yeni görüntüler! Rejim hedefleri böyle vuruluyor

Bahar Kalkanı Harekatından yeni görüntüler! Rejim hedefleri böyle vuruluyor

Bahar Kalkanı Harekatından yeni görüntüler! Rejim hedefleri böyle vuruluyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında, tespit edilen rejim hedeflerinin imha edilmesine ilişkin son dakika görüntüler paylaştı.

Bahar Kalkanı Harekatı, Suriye'nin İdlib kentinde Türk askerine yönelik düzenlenen ve 34 askerimizin şehit düşmesi ile sonuçlanan hain saldırının hemen ardından TSK tarafından başlatılan karşı operasyonun adı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından Bahar Kalkanı olarak açıklandı. Bahar Kalkanı Haraketı kapsamında bölgede etkinliğini arttıran Türk Silahlı Kuvvetleti rejim güçlerine yönelik havadan ve karadan operasyonları sürüyor. Operasyonla ilgili yeni görüntüler de yayınlanmaya devam ediyor.

ÇOK SAYIDA REJİM UNSURU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlığın paylaştığı yeni görüntüde ise, havadan gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, araçlarının da vurulduğu görüldü.


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