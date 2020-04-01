'Babamı şehit verdim, ekmeğimi mi bölüşmeyeceğim' İşte Türkiye

OSMAN NURİ CERİT



Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 7 aylık maaşını bağışlayarak başlattığı kampanyaya destek yağdı. Milli Dayanışma Kampanyası’na TBMM Başkanı Mustafa Şentop 5 maaşıyla destek olurken, ekonomi dünyası ve çeşitli belediyelerden den peş peşe destek mesajları geldi. Kampanya eğitim camiası ve çeşitli illerin valilerinden de destek gördü. Cumhur İttifakı’nın da aldığı kampanyaya destek veren bazı isimler şöyle:

KABİNE TAM KADRO



Kabineden toplam 5 milyon 200 bin liralık bağış geldi. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati 7 maaş, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya 1 maaş ile kampanyaya destek oldu.

ŞENTOP 5 MAAŞ



TBMM Başkanı Mustafa Şentop 5 maaş ile kampanyaya destek verirken, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş 1 maaşı ile kampanya da yerini aldı.

AK PARTİ SEFERBER OLDU



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 3, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal, Hamza Dağ 3’er, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 5, İl Başkanı Bayram Şenocak 7, Denizli İl Başkanlığı 100 bin lira verdi.

VALİLERDEN DESTEK



Samsun Valisi Osman Kaymak, Sivas Valisi Salih Aydan ve Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu birer maaşlarını bağışladı.

BELEDİYELER YARIŞA GİRDİ



Kampanyaya en büyük destek belediyelerden geldi. Balıkesir, Kocaeli, Samsun, Bursa, Denizli, Kayseri, Şanlıurfa, Niğde, Ağrı, Elazığ, Çankırı, Kastamonu, Zonguldak belediye başkanları maaşlarını bağışladılar.

CUMHUR İTTİFAKI DEVREDE



MHP’li Olcay Kılavuz ve Hidayet Vahapoğlu 5 aylık maaşlarını, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz 2, Mehmet Taytak da 1 aylık maaşını verdi. Abdurrahman Başkan 30 bin lira ile destek olurken Cemal Enginyurt da 20 bin lira verdi.

EĞİTİM CAMİASI DA VAR



YÖK Başkanı Yekta Saraç ve YÖK üyeleri 1’er maaşları ile destek olurken, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ile Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen 1 aylık maaş yardımında bulundu. Kampanyaya Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı da 10 bin lira yardımda bulunacağını duyurdu.

30 BİN LİRA DESTEK OLDU



RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin 3, YTB Başkanı Abdullah Eren 1, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da 1 ay maaşlarıyla kampanyaya destek olan diğer isimler. Yardımlarıyla tanınan Haluk Levent 30 bin lira kampanyaya destek oldu

SAVUNMA SANAYİİ KATILDI



Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir de katkıda bulunurken, TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, STM, SSTEK ve TEI-TUSAŞ Motor Sanayi firmaları toplamda 10 milyon TL bağışta bulundu.

DAYANIŞMAYA TAŞ KOYANLARI MİLLET AFFETMEZ



İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasını eleştirenlere tepki gösterdi. Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Milli dayanışma, devletin halktan para istemesi değil, bütün dünyanın yaşamakta olduğu böyle bir badirede milletin her ferdiyle sınıf, ideoloji, siyaset ayırmadan birbirine destek olmasıdır. Ucuz hesaplar uğruna bu dayanışmaya taş koymaya çalışanları millet affetmez” ifadelerini kullandı.

KUMBARASINDAKİ HARÇLIĞI BAĞIŞLADI



Erzurum’un Karayazı ilçesinde 9 yaşındaki Devran Özmen de kampanyaya kumbarasındaki 29 TL’yi bağışlayarak destek verdi. Parayı Kaymakam Abdulgani Mağ’a teslim eden küçük çocuk, “Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine ben de kampanyaya destek vererek, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak istedim” dedi.

Simitçi, şehit kızı, sağlık çalışanı, işçi, ev hanımı… Türkiye’nin her kesiminden yurttaşlar birbirine destek olmak için yarıştı.

Her kesimden vatandaş ekmeğini bu zor dönemde ihtiyacı olanla bölüşmek için harekete geçti. Muğlalı çiftçi Durmuş Çakmak 2 bin TL bağışladı. Rizeli ev hanımı Nevin Selçuk ise 10 TL ile katıldı. Kocaeli’de simitçi Erkan Ayhan bir günlük kazancını verdi. Şehit kızı Gülay Demir sosyal medya hesabından “Başka çocuklar kurtulsun diye canını feda eden yürekli bir şehit babanın kızıyım. Yeri geldi canımızı feda ettik, ekmeğimizi mi paylaşmayacağız” paylaşımını yaptı.

İstanbul’da 112 Acil Servisinde şoför olarak çalışan Ahmet Said Yüksel (38)’de kampanyaya 500 TL bağışta bulundu.

SAĞLIKÇILAR DA BAĞIŞ YAPTI

Yüksel, “Biz sizin için sokaklardayız, sizler de bizim için evinizde kalın” dedi. İzmir’deki Kızılay’ın çalışanları Nazım Fidan, Serdar ve Çağrı Şahin de “Biz bize yeteriz” diyerek zincire katıldı. Nazım Fidan, konuyla ilgili paylaşımında kampanyayı, kan ve ilik bağışı gibi insanlara can katacağına inandığını, önemsenmesi gerektiğini vurguladı.

ERDOĞAN GRUP KÜRSÜSÜNE ÇAĞIRDI



Babası Mehmet Şirin Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Mardin’de şehit düşen Gülay Demir’i, Başkan Erdoğan 14 Ocak’ta Meclis grup kürsüsüne davet etmişti.

BAĞIŞ KAMPANYASI HESAP NUMARALARI



T.C. Ziraat Bankası AŞ Ankara Kamu Kurumsal Şubesi-1745 - IBAN: TR 65 0001 0017 4503 2156 2050 21

T.C. Ziraat Katılım Bankası AŞ Ankara Kurumsal Şubesi - IBAN: TR 22 0020 9000 0014 3597 0000 45

Türkiye Vakıflar Bankası TAO Kolej Şubesi - IBAN: TR 55 0001 5001 5800 7310 2018 04

Türkiye Vakıf Katılım Bankası AŞ Ankara Kurumsal Şubesi - IBAN: TR 45 0021 0000 0003 4994 7000 01

Türkiye Halk Bankası AŞ Bakanlıklar Şubesi - IBAN: TR 34 0001 2009 4080 0005 0002 30