'Baba Adam Binali' sosyal medyayı salladı
Twitter'da @GonulBelediye adlı hesaptan paylaşılan 'Bizim İstanbul'a hizmet borcumuz var' videosu sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. Bakan Soylu da #BabaAdamBinali etiketiyle videoyu kendi Twitter hesabından paylaştı.
Twitter'da Bakan Soylu'nun #BabaAdamBinali etiketiyle paylaştığı video sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım adına hazırlanan video 'Bizim İstanbul'a hizmet borcumuz var' başlığıyla paylaşıldı.
Bakan Soylu videoyu #BabaAdamBinali etiketiyle kendi sosyal medya hesabından paylaştı.
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#BabaAdamBinali etiketi Twitter'da Trending Topics (TT) listesinde ilk sırada yerini aldı.