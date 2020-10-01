01 Ekim 2020 Perşembe 12:20 | Son Güncelleme:
Son dakika haberi: Azerbaycan'dan işgalci Ermenistan'a ültimatom! "Misliyle karşılık veririz"
Son Dakika Haberleri.. Son dakika haberine göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan'a ültimatom verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Emenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırısını durdurmaması halinde misliyle karşılık verileceği belirtildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan'a ültimatom verdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
1 Ekim sabahı Ermenistan Azerbaycan’daki Gorus bölgesine ateş açmıştır. Ermenistan'dan atılan füzeler Cebrail-Fuzuli bölgesinde cepheye isabet etmiştir. Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırısını derhal durdurmasını istiyoruz. Aksi takdirde misliyle karşılık verileceği konusunda uyarıyoruz