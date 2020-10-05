05 Ekim 2020 Pazartesi 18:06 | Son Güncelleme:
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan cephedeki askerlerine ikmal yapamıyor
Azerbaycan, işgalci Ermenistan'ın cephedeki askerlerine ikmal yapamadığını ve bazı işgalci Ermenistan askerlerinin yiyecek ve yakıt sıkıntısı çektiğini bildirdi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığının Twitter hesabından işgalci Ermenistan'ın cephedeki askerlerine ikmal yapamadığı duyuruldu.
Hadrut bölgesinde işgalci Ermeni askerlerinin yiyecek ve yakıt sıkıntısı çektiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Üçüncü tabura bağlı askerler silah ve araçlarını geride bırakıp mevzilerini terk edip kaçtılar."