Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova'nın ilk resmi ziyareti Türkiye'ye olacak

Milli Meclis Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, 10 Eylül’de başlayacak ziyarette Meclis Başkanı Gafarova’nın yanı sıra Türkiye-Azerbaycan parlamentolar arası çalışma grubu başkanı Ahliman Amiraslanov, komisyon başkanı Ziyafat Asgarov, Sevil Mikayilova, Fazıl Mustafa, Elshan Musayev, Tural Ganjaliyev, Safa Mirzayev ve diğer yetkililer bulunuyor.

Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ile bir araya gelecek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer yetkililerle görüşmesi planlanıyor. Anıtkabir’i de ziyaret edecek heyetin Ankara temasları 12 Eylül’de sona erecek.