Azerbaycan Dışişleri Sözcüsü Abdullayeva 24 TV'ye konuştu: Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında tansiyon hala çok yüksek

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva 24 TV canlı yayınında Azerbaycan ve Ermanistan hattındaki son gelişmeleri aktardı.

Abdullayeva'nın açıklamalarından öne çıkanlar;

Tansiyon hala çok yüksek, şu ana kadar 7 şehidimiz ve yaralılarımız var.

Ermenistan sivillere ve hastaneler saldırıyor.

Köylerin geri alınması çok yüksek bir coşku ile karşılandı.

Dünden itibaren savaş ilanı yapıldı. Bir süre hava sahamız Türkiye hariç yurt dışı uçuşları durduruldu.

Biz Türkiye'nin tüm kademesinden destek gördük. Başkan Erdoğan başta olmak üzere herkese çok teşekkür ederiz.

Ermenistan'a tepki gelmez ise geri adım atmayacaktır.