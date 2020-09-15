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  • Aynularab'da terör örgütü PKK/YPG'nin işgali sürüyor: Arap savaşçıların peşlerine düştüler
15 Eylül 2020 Salı 17:39 | Son Güncelleme:

Aynularab'da terör örgütü PKK/YPG'nin işgali sürüyor: Arap savaşçıların peşlerine düştüler

Aynularab'da terör örgütü PKK/YPG'nin işgali sürüyor: Arap savaşçıların peşlerine düştüler
AA

Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı Harekatı sırasında örgüt saflarından kaçan onlarca Arap savaşçının peşine düştü.

Terör örgütü PKK/YPG, Türkiye ile Rusya arasında imzalanan mutabakatı gereğince çekilmesi gerektiği Aynularab'da işgalini sürdürüyor. Örgüt, Barış Pınarı Harekatı sırasında örgüt saflarından kaçan onlarca Arap savaşçıyı yakalayarak fidye karşılığında serbest bırakıyor.

AA'da yer alan habere göre, Barış Pınarı Harekatı esnasında saflarından kaçan eski üyelerini bulmak için harekete geçen YPG/PKK, bu kapsamda Aynularab ilçesinde son 2 ayda eski Arap savaşçılarından onlarcasını yakaladı.

115 BİN SURİYE LİRASI İSTİYOR

Terör örgütü bu kişileri en az bir aylık süreyle zindanlarında tutarken, serbest kalmaları karşılığında ise her birinden 115 bin Suriye lirası (415 TL) istiyor.

Örgüt, söz konusu ödemeyi yapamayan veya reddedenleri ise alıkoymaya devam ediyor.

<p>Editör/Kurgu: Ezgi Aşık (<a href='mailto: ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr<

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