Ayda'nın annesi hayatta mı? Ayda'nın annesi Fidan Gezgin'den acı haber geldi!

Ayda Gezgin, deprem enkazından 91 saat sonra çıkarılarak Türkiye’ye umut oldu. Vücudunda hiçbir kırık olmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Ayda’nın ambulansa götürülürken “Anne” diye seslenmesi yürekleri sızlattı. Ayda Gezgin’in anne ve babasının hayatta olup olmadığı merak ediliyor.

AYDA’NI ANNESİ YAŞIYOR MU? İLK SÖZÜ ANNE OLDU

91 saat sonra sağ olarak kurtarılan Ayda bebeğin annesi Fidan Gezgin’in cansız bedenine ulaşıldı.

Ayda Gezgin’in babasının ise hayatta ve yanında olduğu biliniyor.

AYDA’NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven, yaptığı açıklamada, "Genel olarak bakıldığında bir problem görünmüyor, genel durumu iyi, şuuru açık ve konuşabiliyor. Hayati fonksiyonlarında bir problem yok." ifadelerini kullandı.

Aksoy, Gezgin'in hastaneye kaldırılmasının ardından kendisinin yerinin belirlenmesi ve ona ulaşma anını anlattı.

İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazından arama kurtarma çalışmalarının 91. saatinde Ayda Gezgin'e ulaşarak kurtaran Nusret Aksoy, "Yaşam üçgeninde bulaşık makinesi vardı. Bulaşık makinesini gördüm, aradaydı. Elini salladı." dedi.

Önce çığlık sesi duyduğunu aktaran Aksoy, "Arkadaşlara 'Durun' dedim. Jeneratörleri, çalışan makineleri durdurdular. Büyük bir sessizlik oldu. 'İsmin ne senin ?' dedi arkadaş, 'Ayda ben' dedi. 'İyi misin ?' dedi, 'İyiyim.' dedi. Ondan sonra çalışma ekipleri aşağıya indi. Ben sadece elini gördüm. 'İyiysen elini salla.' dedi arkadaş. Elini salladı, 'İyiyim ben.' diye elini salladı." ifadelerini kullandı.

Aksoy, Ayda Gezgin'in sağlık durumuna ilişkin soru üzerine bilgisi olmadığını belirterek, "Yaşam üçgeninde bulaşık makinesi vardı. Bulaşık makinesini gördüm, aradaydı. Elini salladı. İlk çığlığını duydum. Daha sonra arkadaşlarıma söyledim. İsmini sordum. 'Ayda ben, iyiyim' dedi. 'İyiysen elini sallayabilir misin ?' dedim, elini kaldırdı salladı." diye konuştu.