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  3. Avrupa'dan İstanbul'a getirilen 200 öğrenci karantinaya alındı

Avrupa'dan İstanbul'a getirilen 200 öğrenci karantinaya alındı

Avrupa'dan İstanbul'a getirilen 200 öğrenci karantinaya alındı

Koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da kalan yaklaşık 200 öğrenci, uçakla İstanbul'a getirilerek, Kağıthane Sadabat Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındılar.

Yurt dışında Erasmus kapsamında öğrenim gören yaklaşık 200 öğrenci bugün sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'na getirildiler. Buradaki kontrollerinin ardından öğrenciler Kağıthane Sadabat Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındılar. Yaklaşık 200 öğrenci koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinada kalacaklar.

(DHA)


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