Avrupa'da tuvalet kağıdı yağması! Polisler nöbet tutmak zorunda kaldı

Koronavirüs salgını sebebiyle olağanüstü günler geçiren Avrupa’dan her geçen gün akıllara durgunluk veren görüntüler geliyor.

Son olarak Avusturya polisinin süpermarketlerde tuvalet kağıdı yağmasına karşı önlem olarak nöbet tuttuğu anlar kameralara yansıdı.

Kameralara yansıyan bir diğer görüntüde ise Polis minibüsünün arka koltuğunun bizzat polisler tarafından tuvalet kağıdıyla doldurulduğu göze çarpıyor.

Ülkede yaşanan panik sebebiyle market raflarının boşalmasıüzerine SPAR marketler zincirinin CEO’su Gerhard Drexel basına açıklama yapmak zorunda kaldı.

Drexel, panik yapmaya lüzum olmadığını, ellerinde yeteri kadar tuvalet kağıdı bulunduğunu, ancak market çalışanlarının talebi karşılamakta zorlandıklarını söyledi.