Avrupa, koronavirüsten ölümlerde Asya'yı geride bıraktı

Dünyayı saran ve her yerde hayatı sekteye uğratmaya başlayan koronavirüsle ilgili yeni bir istatistik ortaya çıktı.

AFP'nin aktardığına göre, Avrupa kıtasında gerçekleşen koronavirüs kaynaklı ölümler, Asya kıtasını geride bıraktı.

Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'nın artık koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldiğini açıklamıştı.

Öte yandan, dünya genelinde 850 milyondan fazla öğrencinin koronavirüs salgınından dolayı okuldan uzak kaldığı kaydedildi.