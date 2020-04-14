Atatürk Havalimanı'nda yapımı süren hastanenin temeli ortaya çıktı
Korona virüsle mücadele kapsamında yapımına başlanan Atatürk Havalimanı'ndaki 1000 yataklı hastanenin temeli ortaya çıktı.
Başkan Erdoğan, 6 Nisan'da video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki hastane oluşturulacağını duyurmuştu.
1000 YATAKLI HASTANE
Erdoğan'ın koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımını duyurduğu Atatürk Havalimanı'ndaki 1000 yataklı hastane inşaatında, çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Hastane inşaatındaki çalışmaların son durumu havadan fotğraflandı.
Atatürk Havalimanı'nda hastanenin temeli ortaya çıktı
TEMELİ ORTAYA ÇIKTI
45 günde bitirilmesi planlanan hastanenin, temel kısmı ortaya çıktı. Çok sayıda işçi ve iş makinesinin aralıksız çalıştığı hastane inşaatında, havadan çekilen fotoğraflarda temel inşaatının büyük bir bölümünün tamamlandığı görüldü.