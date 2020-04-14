Atatürk Havalimanı'nda yapımı süren hastanenin temeli ortaya çıktı

Başkan Erdoğan, 6 Nisan'da video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki hastane oluşturulacağını duyurmuştu.

1000 YATAKLI HASTANE

Erdoğan'ın koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımını duyurduğu Atatürk Havalimanı'ndaki 1000 yataklı hastane inşaatında, çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Hastane inşaatındaki çalışmaların son durumu havadan fotğraflandı.

Atatürk Havalimanı'nda hastanenin temeli ortaya çıktı

TEMELİ ORTAYA ÇIKTI

45 günde bitirilmesi planlanan hastanenin, temel kısmı ortaya çıktı. Çok sayıda işçi ve iş makinesinin aralıksız çalıştığı hastane inşaatında, havadan çekilen fotoğraflarda temel inşaatının büyük bir bölümünün tamamlandığı görüldü.

Atatürk Havalimanı'ndaki Pandemi hastanesinin temeli ortaya çıktı