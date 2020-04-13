Askerlik uzatıldı mı? MSB Askerlik celp ve terhis son dakika gelişmeleri nelerdir?

MSB Askerlik celp ve terhis son dakika gelişmeleri hakkında bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında sık sık araştırma yapıyor. Milli Savunma Bakanlığı Kovid-19 salgınına karşı askerlik celp ve terhis işlemlerinin askıya alınacağını duyurdu. Askerlik uzatıldı mı? Bedelli askerliğinde uzaktan yapılacağı bildirildi. Birçok vatandaşın ilgi ve heyecanla takip ettiği konu hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

ASKERLİK UZATILDI MI?

Milli Savunma Bakanlığı Kovid-19 salgınına karşı askerlik celp ve terhis işlemlerinin askıya alınacağını duyurdu. Son olarak 1 Nisan’da terhis işlemlerinin yapıldığı Türk Silahlı Kuvvetleri’nde son celp işleminin ise 19 Mart tarihinde gerçekleştirildiği öğrenildi.

Celp ve terhis dönemlerinde 60 bin asker terhis olurken, 60 bin kişinin de askere alındığı öğrenildi. korona virüs salgınının ortaya çıkması üzerine TSK’da terhis sırası gelen askerler 14 gün önceden karantinaya alınıyor. Askere alınanlar ise salgın tehlikesine karşılık birliklerine gönderilmeden önce 14 gün gözetim altında tutuluyordu.

TSK’da yapılan değerlendirmede celp ve terhis dönemlerinde 120 bin kişinin neden olacağı hareketliliğin aileleriyle birlikte ciddi bir risk oluşturmasından endişe edildiği öğrenildi. Terhis ve celplerin geçici bir süre durdurulması kararının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayından sonra yürürlüğe gireceği öğrenildi.

IRAK VE SURİYE'DEKİ ASKERLERİMİZDE VİRÜS YOK

Milli Savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak ve Suriye’de görev yapan askerlerimizde korona virüse rastlanmadı. Sınır ötesinde görev yapan birliklerimizde koronavirüse karşı sıkı önlemlerin alındığı belirtilerek şöyle denildi: “Kuzey Irak’ta Pençe harekât bölgesi ile Suriye’de Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve İdlib bölgesinde sıkı önlemler alınıyor. Buralara giriş-çıkışlar çok sıkı kontrol altında tutuluyor. İçeriye girişler ve çıkışlar durduruldu."

"Komutanların emri olmadan giriş ve çıkışlar yapılamıyor. Irak ve Suriye’de sınır ötesindeki harekât bölgelerimizde korona virüsten dolayı şu an itibarıyla bir sorun yok. Operasyon bölgelerimizde korona virüs yok. Bu bölgelerde komutanlardan izinsiz hareket edilmiyor. Korona virüsten dolayı personelimizi çok yakından takip ediyoruz. Gözetim altında olan arkadaşlarımız var; takip ediyoruz, öksürseler bile izliyoruz. Libya’da askeri eğitim işbirliği ve danışmanlık için bulunan arkadaşlarımız dahil, Suriye ve Irak’ın kuzeyindeki operasyon bölgelerimizde bir sıkıntı yok.”