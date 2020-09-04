Aşının Faz-3 çalışması Türkiye'de 10 merkezde başlıyor

Türkiye’deki aşı çalışmalarını anlatan İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner, AKŞAM’a önemli açıklamalarda bulundu:

Kovid-19 aşısına yönelik Türkiye’den çalışmaların da bulunduğu yaklaşık 180 çalışma devam ederken, 9 tanesi Faz-3’e geçti. Pandeminin başlamasından 8-9 ay sonra aşılarda Faz-3 basamağına ulaşılması gerçekten tüm dünya için müthiş bir başarı. Bu zamana kadar en hızlı (4 yıl) kabakulak aşısı geliştirildi. Çocuk felci 7 yıl, kızamık 9 yıl, HPV aşısı ise 15 yılda bulundu. HIV’e karşı 36 yıldır hala etkili bir aşı yok. Faz-3, aşının etkinliğini anlamak ve yan etkilerini daha uzun dönem ve daha büyük insan gruplarında izlemek için gerçekleştirilir. İki aşıda Faz-3 aşamasına gelindi. Çalışmalarda genellikle 10-30 bin gönüllü dahil ediliyor.

KATILIM AVANTAJ



Türkiye’de de TÜBİTAK’ın desteği ile Boğaziçi, ODTÜ, Erciyes, Ankara ve Acıbadem Üniversitesi gibi birçok merkez aşı geliştirme çalışmalarına devam ediyor. Hayvan çalışmaları devam ederken, bazı kurumlarda klinik aşamaya gelindiği haberini alıyoruz. Pfizer-BionTech tarafından geliştirilen aşının 30 bin kişiyi kapsayacak Faz-3 çalışmasına şu ana kadar 20 bin gönüllü katıldı. Eylül ayında Türkiye’den yaklaşık 1000 kişi de bu çalışma için gönüllü olacak. Türkiye’nin bu katılımı ileride aşı adayının başarılı olması halinde, dağıtımda bize avantaj sağlayacak.

2020’NİN SONUNU BULUR



“Aşı adaylarının Faz-3 çalışma sonuçlarının kasım-aralık gibi açıklanması bekleniyor” diyen Çetiner şöyle devam etti:

Aşının 2020 sonuna doğru bulunacağını, yaygın şekilde kullanılmaya ve Türkiye’ye gelmeye başlayacağı tarihin de 2021 ilkbaharı olarak düşünüyorum.