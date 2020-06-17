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  3. Aşıda hayvan deneyleri başlıyor
17 Haziran 2020 Çarşamba 04:51 | Son Güncelleme:

Aşıda hayvan deneyleri başlıyor

Aşıda hayvan deneyleri başlıyor

Bakan Varank, Kovid-19'a karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarını yerinde inceleyerek müjdeyi verdi: “Griffithsin molekülünün virüsü durduran yönünü hayvanlar üzerinde denemeye başladık.”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Kovid-19 Türkiye Platformu bünyesinde Ankara Üniversitesi’nde yürütülen GRFT (griffithsin) adlı molekülün virüsün enfeksiyon etkisini durdurucu veya azaltıcı yönünün araştırılma çalışmalarını inceledi. Bakan Varank, “Bu molekülle ilgili hayvan deneyleri bugün itibarıyla biyogüvenlikli laboratuvarda başlatılmış olacak” diyerek şöyle konuştu: “Bilimsel çalışmalar sonucunda güzel veriler elde edip klinik safhaya geçeceğiz ve Sağlık Bakanlığımıza teslim edeceğiz.”

Prof. Dr. Aykut Özkul “Moleküler biyologlar molekülün yapısında birtakım değişiklikler yapmak suretiyle GRFT’nin hücre içine girmesini sağlamaya çalışıyor. Bu kapsamda eğer becerebilirsek molekülün tedavi edici potansiyelini de sorgulayacağız. Hayvan deneyleri 1 ay sürecek.”

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