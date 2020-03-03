Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1082
  • 6,8447
  • 317.049
  • 111207
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Antalya'da bir grup düzensiz göçmen şişme botla Yunan adalarına açıldı

Antalya'da bir grup düzensiz göçmen şişme botla Yunan adalarına açıldı

Antalya'da bir grup düzensiz göçmen şişme botla Yunan adalarına açıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde bir grup düzensiz göçmenin, Yunanistan adalarına geçmeye çalışması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kocaören mevkisine gelen yaklaşık 40 kişilik grup, yanlarında getirdikleri şişme botla denize açıldı.

Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu grubun, kıyıda bota binebilmek için dalgalarla mücadele ettiği görülüyor. Gruptakiler, daha sonra Türkiye'ye en yakın konumdaki Meis Adası'na hareket ediyor.


Murat Boz ve Deren Talu arasında sürpriz yakınlaşma!
'Siz hala yediğinizi gezdiğinizi paylaşmaya devam edin!'
Cem Yılmaz'ın taytı sosyal medyayı salladı!
Murat Boz ateş püskürdü: Utanın!
İşin 'Aslı' ortaya çıktı!
<p>Bahar Kalkanı Harekatı, Suriye'nin İdlib kentinde Türk askerine yönelik düzenlenen ve 34 askerimi

Bahar Kalkanı Harekatından yeni görüntüler! Rejim hedefleri böyle vuruluyor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Çinlilerin bitmek bilmeyen Türk korkusu! İşte Çin'in gizlediği 3 bin yıllık Türk piramitleri!

Göçmenler tel çitleri keserek Yunanistan'a geçti