Anketten çıkan sonuç: En büyük tehdit ‘sınır ötesi terör'

“Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması” sonuçlarına göre; Türkiye’nin karşı karşıya olduğu en önemli tehditler ‘sınır aşan terörizm, Suriye’deki çatışmalar ve ekonomik krizler’ olarak sıralandı. En büyük tehdit kaynağı ‘devlet’ olarak yüzde 70’le ABD ilk sırayı aldı, onu İsrail ve Suriye izledi. ABD’nin PKK/PYD’ye desteği ‘en büyük sorun’ görülüyor.