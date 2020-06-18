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  3. Anketten çıkan sonuç: En büyük tehdit ‘sınır ötesi terör'
18 Haziran 2020 Perşembe 02:32 | Son Güncelleme:

Anketten çıkan sonuç: En büyük tehdit ‘sınır ötesi terör'

Anketten çıkan sonuç: En büyük tehdit ‘sınır ötesi terör'

Türk kamuoyunun ülkenin dış politikasına yönelik bakış açısını ortaya koymak amacıyla Kadir Has Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Grubu tarafından “Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması” yapıldı.

“Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması” sonuçlarına göre; Türkiye’nin karşı karşıya olduğu en önemli tehditler ‘sınır aşan terörizm, Suriye’deki çatışmalar ve ekonomik krizler’ olarak sıralandı. En büyük tehdit kaynağı ‘devlet’ olarak yüzde 70’le ABD ilk sırayı aldı, onu İsrail ve Suriye izledi. ABD’nin PKK/PYD’ye desteği ‘en büyük sorun’ görülüyor.

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