  • $8,4805
  • 9,9607
  • 520.949
  • 1175.06
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
05 Kasım 2020 Perşembe 10:25 | Son Güncelleme:

Ankara'da trafik kazası: 17 yaralı

Ankara'da trafik kazası: 17 yaralı
AA

Ankara'da iki otobüsün karıştığı trafik kazası sonucu 17 kişi yaralandı. Yaralanan vatandaşlardan bazıları ayakta tedavi edilirken bazıları ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Kızılay semtinde iki otobüsün karıştığı trafik kazası sonucu 17 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmail C. yönetimindeki 06 FM 3681 plakalı özel halk otobüsü ile Hüseyin T. yönetimindeki 06 BU 7068 plakalı belediye otobüsü, kırmızı ışık ihlali nedeniyle Ziya Gökalp Caddesi ile Atatürk Bulvarı kavşağında kaza yaptı.

Kaza sonucu belediye otobüsü refüje çıktı. Düşme ve savrulma nedeniyle içindeki yolculardan 17'si yaralandı.

Yaralanan vatandaşlardan bazıları ayakta tedavi edilirken bazıları ise ambulanslarla hastaneye nakledildi.

Otobüsler, çekici yardımıyla kaza yerinden götürüldü.

<p>Antalya'da Rus asıllı Anna Orekhova'nın işlettiği kuaföre gelen eski sevgilisi Vehbi S., kadının

Önce darp sonra tehdit etti: Antalya'da eski sevgili dehşeti

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İzmir'deki deprem faylarında sıcak su ve gaz çıkışı tespit edildi

Güney Kore'de doğan ilk pandaya Fu Bao adı verildi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.