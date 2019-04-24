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  3. S-400 sistemleri Temmuz ayında teslim etmeye başlanacak

S-400 sistemleri Temmuz ayında teslim etmeye başlanacak

S-400 sistemleri Temmuz ayında teslim etmeye başlanacak

Rusya devlet savunma sanayisi şirketi Rosoboronexport Başkanı Aleksandr Miheyev, Türkiye’nin F-35’e alternatif Rus savaş uçağı tedariki konusunda istişarelere hazır olduklarını belirtti.

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Miheyev, Ankara’nın F-35 programından çıkması halinde Moskova’nın Türkiye’ye uçak tedarik etmeye hazır olup olmadığı sorusuna ilişkin Rus basınına yaptığı açıklamada, “Türk tarafı istişarelerde bulunmak için bize başvurursa imkanlarımız dahilinde Rus Birleşik Uçak Şirketi ile ortaklaşa istişare etmeye hazır olacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye’ye S-400 hava savunma füze sistemlerinin teslimatı konusunda da bilgi veren Miheyev, sevkiyatın temmuz ayında başlayacağını belirtti.

Miheyev, Rusya ve Türkiye’nin S-400 üretiminin yerelleştirilmesiyle ilgili konuları da karara bağladıklarını kaydederek sözleşmenin yerine getirilmesi için çalışmalara devam ettiklerini dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması halinde Rusya'dan uçak almayı düşünüp düşünmeyeceği sorusu üzerine, "Ben böyle istedim, Türkiye çıkacak' diye bir şey yok. Uluslararası hukuk var. Hakkımızı ararız. En kötü senaryoyu konuşalım. Bizim yeni uçaklara ihtiyacımız var. F-35'ler olmazsa ben yine ihtiyacım olan uçağı herhangi bir yerden almak durumundayım. Ta ki kendim üretinceye kadar. Şu anda kendi uçaklarımızı üretmek için yoğun çaba sarf ediyoruz." demişti.

(AA)

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