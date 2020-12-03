Ankara Valiliği duyurdu: Sanayi işletmelerinin mesai saati değişti

Ankara Valiliği, Vali Vasip Şahin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun, kentte faaliyet gösteren OSB, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşlarının mesai saatlerini 08.00- 18.00 olarak belirlendiğini açıkladı.

DHA'da yer alan habere göre, Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun bugün Vali Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanarak yeni kararlar aldığı belirtildi. Açıklamada, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşlarının daha önce 07.00-16.00 olarak düzenlenen mesai saatleri ile 17.00-19.00 olarak kararlaştırılan fazla mesai ya da vardiyalı çalışma yapacak işletmelerin mesai bitiş saatlerinin yeniden ele alındığı belirtildi.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yoğun talepleri ve salgınla mücadelede gelinen aşamada, konunun yeniden ele alındığı belirtilen açıklamada, Ankara'da faaliyet gösteren organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşları için; mesai saatlerinin 08.00- 18.00 olarak düzenlendiği bildirildi. Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"İşletmelerce; ihtiyaç duyulması halinde, (sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili kararlar ve bu kararlardaki istisna hükümlerine uyulmak şartıyla) yapacakları fazla mesai veya vardiya saatlerinin de buna göre teselsül ettirilmelerine, bu düzenlemeden, faaliyet konusu üretim veya imalat olmayan işletmeler ile serbest meslek mensuplarının (banka, mali müşavir gibi yardımcı sektörlerin) muaf tutulmalarına, kaymakamlarımız ve ilgili kurumlarımızca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanun'un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verildi."