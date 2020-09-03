Alman gazeteci Höhler, Doğu Akdeniz gerilimini yorumladı: Yunanistan'ın asla kazanamayacağı bir yarış

Uzun yıllardır Türkiye ve Yunanistan üzerine çalışmalar yapan Alman gazeteci Gerd Höhler, son dönemde Ege ve Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilim ile ilgili bir makale kaleme aldı. Yunanistan’a uyarılarda bulunan Höhler, “Türkiye’yle silah yarışına girmek, Yunanistan’ı büyük bir çöküşe sürükler.” diye yazdı.

Aksam.com.tr’nin Handelsblatt’tan aktardığı habere göre, Yunanistan’ın sekiz yıldır derin bir ekonomik krizle boğuştuğunu ve koronavirüs sürecinde ülke ekonomisinin iyice daraldığını hatırlatan gazeteci Höhler, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Türkiye’yle herhangi bir alanda yarışa girmesinin mevcut krizi daha da derinleştireceğini belirtti.

“YUNANİSTAN’IN ASLA KAZANAMAYACAĞI BİR YARIŞ”

Türkiye’yle girilecek bir silah yarışının Yunanistan’ın tökezleyen ekonomisi için ağır etkileri olacağının altını çizen Gerd Höhler, bunun “umutsuz” bir çaba olduğunu ifade etti.

Türkiye nüfusunun Yunanistan’ın sekiz katı olduğunu, ekonomisinin ise Yunanistan’ın üç buçuk katı olduğunu hatırlatan Höhler, şunları kaleme aldı:

“Başkan (Recep Tayyip) Erdoğan, son beş yıllık süreçte ülkesinin silah yatırımlarını 12 milyar dolardan 20 milyar dolara yükseltti. Bu, Yunanistan’ın asla kazanamayacağı bir yarıştır.”

“HEM NATO HEM DE AB İÇİN BÜYÜK YIKIM OLUR”

Akdeniz’de yaşanacak bir çatışmanın hem NATO hem de Avrupa Birliği için büyük bir yıkım anlamına geleceğini ifade eden Höhler, şunları kaydetti:

“Avrupalı silah ihracatçıları, uzun yıllar boyunca Türkiye-Yunanistan çekişmesinden en kârlı çıkan ülkeler oldu. Bölgede yaşanacak bir çatışmadan ne Türkiye ne de Yunanistan bir çıkar sağlayabilir. Atılması gereken en önemli adım, tartışmalı sular konusunda iki ülkeyi müzakere masasına oturtmaktır.”