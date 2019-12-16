AKŞAM, dosyanın yeniden açıldığını duyurmuştu...Tırnaklarından eski sevgilisinin DNA'sı çıktı
İstanbul Sefaköy’de 28 Şubat 2018’de bir gümrük müşavirliğinde çalışan Aysun Yıldırım (26), 3. kattaki işyerinin camından düşerek öldü.
Kayıtlara intihar vakası olarak geçen Yıldırım’ın ölümüne ilişkin dosya kapatıldı. Ancak ailenin itirazı üzerine yeniden soruşturma başlatıldı. Yapılan DNA incelemesinde Aysun’un 3 tırnağından eski sevgilisi O.T.’ye ait bulgulara rastlandı. O.T. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yıldırım Ailesi, olay anına ve sonrasına yönelik delil saklayan kişilerle ilgili de suç duyurusunda bulundu.
DHA