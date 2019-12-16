AKŞAM, dosyanın yeniden açıldığını duyurmuştu...Tırnaklarından eski sevgilisinin DNA'sı çıktı

Kayıtlara intihar vakası olarak geçen Yıldırım’ın ölümüne ilişkin dosya kapatıldı. Ancak ailenin itirazı üzerine yeniden soruşturma başlatıldı. Yapılan DNA incelemesinde Aysun’un 3 tırnağından eski sevgilisi O.T.’ye ait bulgulara rastlandı. O.T. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yıldırım Ailesi, olay anına ve sonrasına yönelik delil saklayan kişilerle ilgili de suç duyurusunda bulundu.

DHA