'Akdeniz Fırtınası' tatbikatından yeni görüntüler: KKTC'de planlandığı gibi başarıyla devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiğini belirterek, tatbikata ilişkin yeni görüntüler yayınladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile KKTC Güvenlik Komutanlığı'nın katılımıyla gerçekleştirilen 'Akdeniz Fırtınası' tatbikatından yeni görüntüler geldi.
Tatbikatın başarıyla devam ettiren MSB, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı; uçar birlik harekâtı ve hava hücum harekâtları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde planlandığı gibi başarıyla devam ediyor."
Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı; uçar birlik harekâtı ve hava hücum harekâtları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde planlandığı gibi başarıyla devam ediyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/rtCAnvkrjm— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 9, 2020