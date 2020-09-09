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  3. 'Akdeniz Fırtınası' tatbikatından yeni görüntüler: KKTC'de planlandığı gibi başarıyla devam ediyor
09 Eylül 2020 Çarşamba 12:06 | Son Güncelleme:

'Akdeniz Fırtınası' tatbikatından yeni görüntüler: KKTC'de planlandığı gibi başarıyla devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiğini belirterek, tatbikata ilişkin yeni görüntüler yayınladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile KKTC Güvenlik Komutanlığı'nın katılımıyla gerçekleştirilen 'Akdeniz Fırtınası' tatbikatından yeni görüntüler geldi.

Tatbikatın başarıyla devam ettiren MSB, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı; uçar birlik harekâtı ve hava hücum harekâtları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde planlandığı gibi başarıyla devam ediyor."

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'Akdeniz Fırtınası' tatbikatından yeni görüntüler: KKTC'de planlandığı gibi başarıyla devam ediyor

'Akdeniz Fırtınası' tatbikatından yeni görüntüler: KKTC'de planlandığı gibi başarıyla devam ediyor

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