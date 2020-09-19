Akaryakıt istasyonunda dehşet anları: Tartıştığı görevliye otomobiliyle çarptı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, akaryakıt istasyonu çalışanı 54 yaşındaki Tunay Çıldır, daha önce aldığı yakıtın parasını ödemeyen sürücüyü uyardı. Bunun üzerine çıkan tartışma sonucu kimliği belirsiz kişi, elinde sopayla kendisine doğru koşan akaryakıt istasyonu çalışanı Çıldır'a otomobiliyle çarptı.

DHA'da yer alan habere göre, akaryakıt istasyonu çalışanı, istasyona gelen kimliği belirsiz kişiden daha önce aldığı yakıtın parasını istedi. İkili arasında çıkan tartışma sonrası Çıldır, odadan eline aldığı sopayla otomobile doğru koştu.

Sürücü ise, otomobiline atlayıp, aracını Çıldır'ın üzerine sürdü. Araç ile duvar arasında sıkışan Çıldır, ağır yaralandı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Diğer çalışanların müdahalesi üzerine kimliği belirsiz kişi olay yerinden kaçtı. Polis, istasyona arkadaşıyla gelen kimliği belirsiz kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan olay anı akaryakıt istasyonundaki güvenlik kameralarınca görüntülendi. Görüntülerde bir süre istasyon çalışanları ile araçtakilerin tartıştığı, daha sonra Tunay Çıldır'ın yan tarafta bulunan odaya doğru gittiği görülüyor. Ayrıca elinde sopayla dışarı çıkan Çıldır'ın koşarak araca doğru geldiği, aracın da Çıldır'a çarpma anı yer alıyor.