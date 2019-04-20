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AK Parti'den YSK'ya ek dilekçe

AK Parti'den YSK'ya ek dilekçe

AK Parti, İstanbul seçiminin iptali için YSK'ye, KHK ile kamu hizmetinden çıkarılan seçmenlerin bulunduğu listeyi içerir ek dilekçe sundu.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali ve yenilenmesi istemiyle yaptıkları olağanüstü itiraza ilişkin, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamudan çıkarılan seçmenlerin bulunduğu listeyi içerir ek dilekçe sunduklarını bildirdi.

Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için KHK ile kamu hizmetinden çıkarılmış 14 bin 712 kişinin oy kullandığını tespit ettiklerini söyledi. 

Mahkeme kararı ile kısıtlı olduğu tespit edilen 424 kişiyi daha belirlediklerini ifade eden Ali İhsan Yavuz, söz konusu seçmenlerin bulunduğu listeyi YSK'ye ilettiklerini kaydetti.

AK Parti, İstanbul'daki seçim sonuçlarıyla ilgili olağanüstü itiraz dilekçesini 16 Nisan'da YSK'ye sunmuştu.

Olağanüstü itiraz dilekçesinde, oy sayım ve döküm cetvellerinin mühürsüz olduğu, oy kaydırmaları yapıldığı, kayıp oy pusulalarının bulunduğu, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı, sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük yapıldığı iddia edilmişti.

AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel, Büyükçekmece seçim sonuçlarına itirazını yapmış ama bu itirazın içinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin itirazların da yer alması nedeniyle olağanüstü itirazla birlikte görüşülmesini istemiş, talep YSK tarafından kabul edilmişti.

AA

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