AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: ABD ile İran arasındaki tansiyon yükselmekte

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu.

Çelik, İstanbul seçimlerine ilişkin, "CHP, hırçınlaşan üslupla seçimle uğraşmak yerine sürece karar veren hakemle kavga etmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Sempatik mesajlarla hukuki sorunları örtbas edemezsiniz"

Çelik, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili ise şunları kaydetti:

"Sempatik mesajlar vermek hukuki sürecin alternatifi değildir, sempatik mesajlarla hukuki sorunları örtbas edemezsiniz."

"Avrupa için büyük bir tehlike"

Avrupa Parlamentosunda yapılacak olan seçimlere ilişkin, herkesin aşırı sağın ajandasını kullanmaya başladığını gördüklerini belirten Çellik, şöyle devam etti:

"Müthiş bir Erdoğan düşmanlığıyla başlıyorlar, İslam ve Türkiye düşmanlığıyla devam ediyorlar. Aşırı sağ, birleşik grup olarak Avrupa'da ortak ajandayla hareket ediyor. Bu, Avrupa için büyük bir tehlike."

"İdlib muhtırası rejim tarafından sabote edilmeye çalışılıyor"

Suriye'de Esed rejim güçlerinin sivil yerleşim birimlerini ve okulları hedef alarak yeni katliamlara imza attığını söyleyen Çelik, "Bu, İdlib muhtırasının açıkça rejim tarafından sabote edilmeye çalışıldığına dair bir tablodur." diye konuştu.

ABD-İran hattındaki gerilim

ABD-İran ilişkilerine ilişkin de değerlendirmede bulunan Çelik, "Bölge, kapasitesinin çok üstünde bir gerginlikle karşı karşıyadır. ABD-İran hattında yaşanan gerilim Yemen, Irak ve Afganistan'da anında tansiyonun yükselmesine yol açmıştır. Bu son derece tehlikeli bir tablo." dedi.

Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler

Çelik, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere ilişkin, "Türkiye ve KKTC'nin hak ve menfaatlerine dönük ortaya çıkan her saldırı girişimine karşı hak edilen cevap en kararlı şekilde verilecektir. Uluslararası hukukun vadettiği gibi Kıbrıs'ın etrafındaki kaynaklar iki kesime aittir." ifadelerini kullandı.

HDP'nin 19 Mayıs törenine davet edilmemesi

HDP'nin 19 Mayıs törenine davet edilmemesi ilişkin bir soru üzerine Çelik, şunları söyledi:

"İstiklal Marşını okumayan, sürekli bu ortak ruhu zedeleyici açıklamalar yapan bir organizasyon durumunda oldukları için davet kendilerine gitmedi."

S-400 alımı

AK Parti Sözcüsü Çelik, Rusya'dan S-400 alımına ilişkin ise şunları aktardı:

"Güçlü bir NATO müttefiki olarak Türkiye'nin güvenliğinin artması bütün NATO müttefiklerine katkı sağlayacaktır."

AA