Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1182
  • 6,8311
  • 250.724
  • 83.675
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: ABD ile İran arasındaki tansiyon yükselmekte

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: ABD ile İran arasındaki tansiyon yükselmekte

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: ABD ile İran arasındaki tansiyon yükselmekte

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Bölgesel konularla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Çelik, ABD ile İran arasındaki krizin tırmanmasının büyük bir tehlike olduğunu, bölgenin daha fazla gerginliği kaldıramayacağını, gerginliğin sürmesi halinde her şeyin mahvolacağını söyledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu.

Çelik, İstanbul seçimlerine ilişkin, "CHP, hırçınlaşan üslupla seçimle uğraşmak yerine sürece karar veren hakemle kavga etmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Sempatik mesajlarla hukuki sorunları örtbas edemezsiniz"

Çelik, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili ise şunları kaydetti:

"Sempatik mesajlar vermek hukuki sürecin alternatifi değildir, sempatik mesajlarla hukuki sorunları örtbas edemezsiniz."

"Avrupa için büyük bir tehlike"

Avrupa Parlamentosunda yapılacak olan seçimlere ilişkin, herkesin aşırı sağın ajandasını kullanmaya başladığını gördüklerini belirten Çellik, şöyle devam etti:

"Müthiş bir Erdoğan düşmanlığıyla başlıyorlar, İslam ve Türkiye düşmanlığıyla devam ediyorlar. Aşırı sağ, birleşik grup olarak Avrupa'da ortak ajandayla hareket ediyor. Bu, Avrupa için büyük bir tehlike."

"İdlib muhtırası rejim tarafından sabote edilmeye çalışılıyor"

Suriye'de Esed rejim güçlerinin sivil yerleşim birimlerini ve okulları hedef alarak yeni katliamlara imza attığını söyleyen Çelik, "Bu, İdlib muhtırasının açıkça rejim tarafından sabote edilmeye çalışıldığına dair bir tablodur." diye konuştu.

ABD-İran hattındaki gerilim

ABD-İran ilişkilerine ilişkin de değerlendirmede bulunan Çelik, "Bölge, kapasitesinin çok üstünde bir gerginlikle karşı karşıyadır. ABD-İran hattında yaşanan gerilim Yemen, Irak ve Afganistan'da anında tansiyonun yükselmesine yol açmıştır. Bu son derece tehlikeli bir tablo." dedi.

Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler

Çelik, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere ilişkin, "Türkiye ve KKTC'nin hak ve menfaatlerine dönük ortaya çıkan her saldırı girişimine karşı hak edilen cevap en kararlı şekilde verilecektir. Uluslararası hukukun vadettiği gibi Kıbrıs'ın etrafındaki kaynaklar iki kesime aittir." ifadelerini kullandı.

HDP'nin 19 Mayıs törenine davet edilmemesi

HDP'nin 19 Mayıs törenine davet edilmemesi ilişkin bir soru üzerine Çelik, şunları söyledi:

"İstiklal Marşını okumayan, sürekli bu ortak ruhu zedeleyici açıklamalar yapan bir organizasyon durumunda oldukları için davet kendilerine gitmedi."

S-400 alımı

AK Parti Sözcüsü Çelik,  Rusya'dan S-400 alımına ilişkin ise şunları aktardı:

"Güçlü bir NATO müttefiki olarak Türkiye'nin güvenliğinin artması bütün NATO müttefiklerine katkı sağlayacaktır." 

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü çift evleniyor... Tarih belli oldu!
O soruyu duyunca gözyaşlarını tutamadı
Almeda paylaştı, İşte Efekan bebek
Yılmaz Morgül'den şok açıklama!
Cannes Film Festivali'ne damga vurdular!
Dolaptaki kolayı içmemek için alın size fıstık gibi bir neden! Bırakın dursun her şekilde dolaylı yo

Müjde! Kolanın Faydası Keşfedildi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İngilterenin en büyük ikinci çelik üreticisi British Steel iflasa hazırlanıyor

2 DHKP-C'li teröriste tutuklandı