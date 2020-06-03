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  3. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor
03 Haziran 2020 Çarşamba 18:12 | Son Güncelleme:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor

Son Dakika Haberleri.. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK sonrası açıklama yapıyor

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Korona virüs sebebiyle pek çok kaybımız oldu. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz.

Süreci yüksek bir hassasiyet ile sürdürdük.

Kongrelerimizi corona virüs tedbirleri kapsamında yapamamıştık. Online mekanizmalar üzerinden yapmıştık.

TBMM'de çeşitli teklifler söz konusu. Kapsamlı bir MYK oluyor.

Dünyanın gündemi ABD'deki 'nefes alamıyorum' protestolarında. Biz uzun zamandır siyahilere dönük olarak oradan yükselen ırkçı şiddeti takip ediyoruz.

Son zamanlarda ırkçı polis şiddetinin, siyahi olduğu için orantısız güç kullanılması gibi bir tablo söz konusuydu. George Floyd nefes alamıyorum dediği halde orantısız güç uygulanmıştır.

Bu zihniyet ile mücadele edilmesi gerekiyor.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor
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