AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki: Zehirleyici bir dil kullanıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:

"Şu anda 96 ülkeyle uçuşlarımız düzenli olarak sürüyor. Ama Kovid ile ilgili bir tehdit veya yönetilmesi gereken süreç ortaya çıktığı zaman hiç şüphe yoktur ki bu tedbirler alınacaktır."

"Belçika temsilciler meclisinin, Dağlık Karabağ konusunda Azerbaycan’ı kınayan ve Türkiye’yi eleştiren bir karar tasarısı oldu. Belçika’ya mesajımız nettir. Bu karar tasarısının hiçbir hükmü yoktur. Haksız ve hukuksuz bir tasarıdır."

"Radikalizmin, saldırganlığın Ermenistan'ı getirdiği yer, net bir şekilde çöküştür."

"Kılıçdaroğlu düşmanlık üreten, zehirleyici bir dil kullanıyor. Vatandaşı oy veriyor diye eleştiremezseniz. Bu bir tehdit siyasetidir."

"Şunu söylüyorlar, 'Bazen siyasilerden büyükelçi atanıyor'. Türkiye demokratik bir cumhuriyet, bürokratik bir cumhuriyet değil. Tabii siyasi irade siyasilerden de atar, iş adamını da atayabilir, Türk diplomatlarından da faydalanabilir ama bu hariciyenin yapısının bozulması anlamına gelmiyor."

"(Cezaevinde çıplak arama iddiaları) Arama prosedürleri AİHM ve AYM kararlarına, diğer içtihatlara uygun yapılıyor ve her gün denetleniyor."