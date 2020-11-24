24 Kasım 2020 Salı 15:51 | Son Güncelleme:
AK Parti MYK toplandı
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 15.40'ta başladı.
Toplantıda, koronavirüste son durum, Türk gemisine yönelik hukuksuz arama hamlesi, Doğu Akdeniz, Libya, Suriye, Karabağ'daki son durum ele alınacak.
Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunacak.