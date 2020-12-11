AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Karabağ barışın merkezi olacak

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Anadolu Yayıncılar Derneği’nin ‘Anadolu Sohbetleri’ programında gazetecilerle bir araya geldi.

HEDEF SAVAŞ ÇIKARMAK DEĞİL



Kurtulmuş, Karabağ’ın Ermenistan işgalinden kurtuluşuyla ilgili “Büyük bir hayal gerçekleşmiş oldu” dedi. Kafkaslar’daki sorunlara değinen Kurtulmuş, Türkiye’nin hedefinin hiçbir zaman savaş çıkarmak olmadığını belirterek şunları söyledi: “Karabağ, bundan sonra Kafkaslarda barışın merkezi, barışın adresi olacaktır. Türkiye olarak bu coğrafyadaki barışın tesisi ve korunması için kararlığımızı sürdüreceğiz.” CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin sözlerini değerlendiren Kurtulmuş, “Kılıçdaroğlu, ‘Aday olabilirim’ sinyalini vermiştir. kadar doğal bir şey olmaz” diye konuştu.

AKŞAM Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Kurtulmuş ile ‘Anadolu Sohbetleri’ne katıldı.