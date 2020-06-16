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  3. Aile Bakanı Selçuk: Psikososyal destek ekiplerimiz sahada
16 Haziran 2020 Salı 10:18 | Son Güncelleme:

Aile Bakanı Selçuk: Psikososyal destek ekiplerimiz sahada

Aile Bakanı Selçuk: Psikososyal destek ekiplerimiz sahada

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremin hemen ardından Bakanlığın harekete geçtiğini ve psikososyal destek ekiplerinin ilk günden bu yana sahada görev yaptığını söyledi.

Selçuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bingöl İl Müdürlüğünce sahada çalışmak üzere ilk etapta 7 ekibin görevlendirildiğini açıkladı. Selçuk, “Bu ekiplerden 4’ü depremde hasarın yoğun hissedildiği alana, 2 ekip de yaralı ve yaralı yakınları ile görüşmek amacıyla hastaneye yönlendirildi. 1 ekibimiz de vefat eden vatandaşımızın ailesine destek olabilmek için ailenin yanında aynı zamanda AFAD’da kurulan kriz merkezine de personel yönlendirmesi yapıldı. Tüm süreci titizlikle takip ediyoruz” dedi.

Bakan Selçuk, psikososyal destek ekiplerinin depremin merkez üssü Karlıova ve Yedisu başta olmak üzere vatandaşın ihtiyaç duyduğu yerlerde görev başında olduğunu vurgulayarak, “Vatandaşlarımızın kendilerini yalnız hissetmemesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Geçmiş olsun dileklerimi yineliyorum” değerlendirmesinde bulundu.

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