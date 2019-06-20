Ahmet Hakan yazdı... İmamoğlu'nun Küçükkaya'ya söylemedikleri

Ahmet Hakan'ın 'Ekrem İmamoğlu'nun İsmail'e söylemedikleri' başlıklı yazısının bir bölümü şöyle:

- İsmail Bey! Biz şimdi seninle bu otel odasında bir görüşme yaptık. Girdisi çıktısı 46 dakikalık bir görüşme!

- Bak benim yanımda basın danışmanım var, siyasi danışmanım var, reklamcım var. Elimizde kâğıt kalem notlar tutuyoruz... Tarihi program öncesi masa başında oturmuş, konuşuyoruz.

- Program nasıl olacak? İlk sözü kime vereceksin? Hangi sorular sorulacak? Nasıl bir moderasyon yapacaksın... Falan... Hepsini konuşuyoruz.

- Bak İsmail Bey! Ben adil ve hakkaniyetli bir adamım. “Kul hakkı” benim için çok önemlidir. Rakibim de olsa hiç kimsenin hakkının yenmesine gönlüm razı olmaz.

- Söyle bakalım: Sen benimle yaptığın bu görüşmenin aynısını rakibim Binali Yıldırım’la da yaptın mı? Yapmadıysan yapacak mısın?

- Bak İsmail Bey! Bu görüşmenin aynısını rakibimle de yapmazsan olmaz. Ben bunu kabullenemem... Benden bunu içime sindirmemi bekleme.

- Ayrıca ben çok şeffaf bir adamım. Gizlim saklım olmaz benim. Yaptığımız bu görüşmeyi tüm ayrıntılarıyla kamuoyuna açıklamalıyız. Hatta sen ayrı açıkla, ben ayrı açıklayayım.

- Başka türlüsü seni bilmem ama bana yakışmaz İsmail Bey!