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  3. Ahmet Hakan yazdı... İmamoğlu'nun Küçükkaya'ya söylemedikleri

Ahmet Hakan yazdı... İmamoğlu'nun Küçükkaya'ya söylemedikleri

Ahmet Hakan yazdı... İmamoğlu'nun Küçükkaya'ya söylemedikleri

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Ekrem İmaloğlu ile İsmail Küçükkaya arasında otelde gerçekleşen görüşmeyi köşesine taşıdı.

Ahmet Hakan'ın 'Ekrem İmamoğlu'nun İsmail'e söylemedikleri' başlıklı yazısının bir bölümü şöyle:

- İsmail Bey! Biz şimdi seninle bu otel odasında bir görüşme yaptık. Girdisi çıktısı 46 dakikalık bir görüşme!

- Bak benim yanımda basın danışmanım var, siyasi danışmanım var, reklamcım var. Elimizde kâğıt kalem notlar tutuyoruz... Tarihi program öncesi masa başında oturmuş, konuşuyoruz.

- Program nasıl olacak? İlk sözü kime vereceksin? Hangi sorular sorulacak? Nasıl bir moderasyon yapacaksın... Falan... Hepsini konuşuyoruz.

- Bak İsmail Bey! Ben adil ve hakkaniyetli bir adamım. “Kul hakkı” benim için çok önemlidir. Rakibim de olsa hiç kimsenin hakkının yenmesine gönlüm razı olmaz.

- Söyle bakalım: Sen benimle yaptığın bu görüşmenin aynısını rakibim Binali Yıldırım’la da yaptın mı? Yapmadıysan yapacak mısın?

- Bak İsmail Bey! Bu görüşmenin aynısını rakibimle de yapmazsan olmaz. Ben bunu kabullenemem... Benden bunu içime sindirmemi bekleme.

- Ayrıca ben çok şeffaf bir adamım. Gizlim saklım olmaz benim. Yaptığımız bu görüşmeyi tüm ayrıntılarıyla kamuoyuna açıklamalıyız. Hatta sen ayrı açıkla, ben ayrı açıklayayım.

- Başka türlüsü seni bilmem ama bana yakışmaz İsmail Bey!

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