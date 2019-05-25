Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0835
  • 6,8198
  • 251.269
  • 86.072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Ahmet Hakan sordu: 'Dersim'e CHP'den niye tık yok?

Ahmet Hakan sordu: 'Dersim'e CHP'den niye tık yok?

Ahmet Hakan sordu: 'Dersim'e CHP'den niye tık yok"

Gazeteci Ahmet Hakan, Tunceli Belediyesi'nin tabelasının "Dersim" olarak değiştirilmesine yönelik aldığı ve büyük tepki çeken kararı bugünkü köşesine taşıdı, CHP’nin konuyla ilgili sessizliğine vurgu yaptı.

Tunceli Belediyesi’nin, tabelasının "Dersim" olarak değiştirilmesine yönelik aldığı karar valiliğin başvurusu üzerine Erzincan İdare Mahkemesi tarafından durdurulmuştu. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugün yaşanan olayı köşesine taşıdı, ‘CHP’den niye tık yok’ diye sordu.
Ahmet Hakan şöyle yazdı:

TUNCELİ Belediyesi’nin adı Dersim Belediyesi’ne çevrildi.

*
Bakıyoruz CHP’ye...

- “İyi oldu” demiyor.

- “Kötü oldu” demiyor.

Gömmüş kafayı kuma...

Tartışmanın geçip bitmesini bekliyor.

*
Niye mi böyle yapıyor?

Çünkü...

- “İyi oldu” dese... Atatürkçüleri kızdıracak.

- “Kötü oldu” dese... HDP’yi ve solcuları kızdıracak.

O da ne yapsın...

“Aman ağzımızın tadı bozulmasın Ali Rıza Bey” edasında susuyor, susuyor, susuyor...

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kaldığı otelin geceliği 10 bin TL
Oğlunu dövdüğü için Taha Tatlıcı'yı bıçakladığını söyleyen Günay Musayeva ağız değiştirdi
Murat Arkın'dan o paylaşımlara sert tepki!
Tülin Özen sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Hadise'nin kardeşi Alman futbolcuya kafayı taktı
Giresunlu Mürteza Kuğu´nun vefat eden babasının hatırasını yaşatmak için yaptırdığı balmumu heykeli,

Vefat Eden Babasının Balmumu Heykelini Yaptı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İnci kefalinin müthiş yolculuğu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı Osman Torun Camisi'nin açılışını yaptı