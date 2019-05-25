Ahmet Hakan sordu: 'Dersim'e CHP'den niye tık yok?

Tunceli Belediyesi’nin, tabelasının "Dersim" olarak değiştirilmesine yönelik aldığı karar valiliğin başvurusu üzerine Erzincan İdare Mahkemesi tarafından durdurulmuştu. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugün yaşanan olayı köşesine taşıdı, ‘CHP’den niye tık yok’ diye sordu.

Ahmet Hakan şöyle yazdı:

TUNCELİ Belediyesi’nin adı Dersim Belediyesi’ne çevrildi.

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Bakıyoruz CHP’ye...

- “İyi oldu” demiyor.

- “Kötü oldu” demiyor.

Gömmüş kafayı kuma...

Tartışmanın geçip bitmesini bekliyor.

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Niye mi böyle yapıyor?

Çünkü...

- “İyi oldu” dese... Atatürkçüleri kızdıracak.

- “Kötü oldu” dese... HDP’yi ve solcuları kızdıracak.

O da ne yapsın...

“Aman ağzımızın tadı bozulmasın Ali Rıza Bey” edasında susuyor, susuyor, susuyor...