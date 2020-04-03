Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,6916
  • 7,2275
  • 347.859
  • 89320.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Afyonkarahisar'da 97 parça tarihi eser ele geçirildi

Afyonkarahisar'da 97 parça tarihi eser ele geçirildi

Afyonkarahisar'da 97 parça tarihi eser ele geçirildi

Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 97 parça tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskişehir’de ikamet eden M.A.H’nin, tarihi eser niteliği taşıyan objeleri satmak için aracıyla Afyonkarahisar’a geleceği yönünde istihbarat aldı. Fiziki takibe alınan M.A.H. ile S.S. ve T.N, kentteki bir alışveriş merkezinin yakınında yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araç içerisinde yapılan kontrollerde, bir tabanca, bir kuvars taşı, 4 tarihi eser niteliği taşıyan yüzük, 89 sikke ve 3 altın işlemeli obje ele geçirildi. S.S. ve T.N. serbest bırakılırken, gözaltındaki M.A.H.’nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.


Seren Serengil ve sevgilisi için korkunç iddia: 'Koronavirüs bulaştırdın' diye darp edip ormana attı

Seren Serengil ve sevgilisi için korkunç iddia: 'Koronavirüs bulaştırdın' diye darp edip ormana attı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Akciğeri yenileyen 10 besin

Koronavirüs günlerinde evde kardeş kavgasına çözümler