Afrin şehidinin kanı yerde kalmadı

Suriye’nin kuzeyindeki Tel Rıfat’ta, terör örgütü PKK/YPG üyesi 10 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Afrin’de terör örgütü PKK/YPG’nin, 9 Haziran’da Tel Rıfat’tan gerçekleştirdiği saldırı sonrası bölgede yerleri tespit edilen teröristlerin, ağır silahlarla yoğun şekilde atış altına alındığı hatırlatıldı.

OPERASYONLAR SÜRECEK

Bu atışlar sonucu saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, şehit olan kahraman Mehmetçik ile yaralıların kanının yerde bırakılmadığı belirtildi. Afrin’de 9 Haziran’da terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen saldırıda Piyade Uzman Onbaşı Halil Kurt şehit düşmüştü. Açıklamada, “Bölgede, 9 Haziran’da, ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınan saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden 10’unun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Bölgedeki terörle mücadelemiz son terörist de etkisiz hale getirilene kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir” ifadesine yer verildi.

PKK’nın katlettiği işçiler toprağa verildi

Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi'nde terör örgütü PKK’nın yol yapım çalışması yürüten işçilere yönelik saldırısında hayatını kaybeden Van’ın Erciş İlçesi Gözütok Mahallesi nüfusuna kayıtlı Abdurrahman Bilici (56) ve yeğeni Sait Bilici’nin (30) cenazeleri, memleketleri Van’ın Erciş İlçesi'nde toprağa verildi. Törende tekbir getiren vatandaşlar, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez”, “Kahrolsun PKK”, “Vatan sana canım veda” sloganları attı. Şehit olan işçilerden Abdurrahman Bilici’nin 9, Mehmet Sait Bilici’nin de 2 çocuğu olduğu öğrenildi. Ayrıca Abdurrahman Bilici’nin bir önceki dönem Gözütok Mahallesi muhtarı olduğu ifade edildi.

Gri listeye bir çizik daha

Diyarbakır Lice kırsalına yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin terörden arananlar listesinde 300 bin TL ödülle aranan gri kategorideki terörist; Rızgar Torhildan kod adlı Felat Kocakaya olduğu belirlendi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gri kategoride yer alan terörist sayısı 2’ye çıkmış oldu” denildi.

Pençe’de hedefler vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarında, PKK’lı teröristlere ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı. Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu hedefler vuruldu” denildi.