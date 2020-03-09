Af yasası ne zaman açıklanacak? Af yasası son dakika gelişmeleri nelerdir?

Af yasası son dakika gelişmeleri nelerdir? Cezaevinden bulunan binlerce mahkum vatandaş af yasası hakkından yaşanan son gelişmeleri yoğun bir şekilde araştırıyor. Geçtiğimiz ay Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ceza indirim çalışmaları kapsamında konuşmuştu. İnfaz yasası hakkında merak edilen her şeye haberimizden ulaşabilirsiniz.

AF YASASI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Af yasası hakkından henüz kesin bir sonuç bulunmuyor. Konu hakkından yaşanan en son gelişme Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından yapıldı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ceza infaz düzenlemesinin yakın zamanda Meclis'e geleceğini açıkladı.

İkinci Yargı Paketi ve infaz düzenlemesiyle ilgili soru üzerine Gül, bu konudaki hazırlığın bütün yönleriyle sürdürüldüğünü söyledi.

Gül, bu kapsamda hakim, savcı, akademisyen ve hukukçu milletvekillerinin görüşlerini belirttiğini bildirerek, "Bunun kapsamı, muhtevası, son hali TBMM'de AK Parti grubunun öncülüğünde diğer partilerle ortaya konacaktır." diye konuştu.

Yargı paketinde özellikle hukuk usulüne ilişkin bazı düzenlemelerin öngörüldüğünü aktaran Gül, şunları kaydetti:

"İnfaz paketi ayrı. Bunun ötesinde hukuk yargılamalarına yönelik ayrı düzenleme var. 4,5 milyon dava, hukuk davası olarak görülüyor. Bu davaların 6 ila 8 ay daha erken bitmesi anlamında, yine noterlik ve idari usulle ilgili birtakım düzenlemelerin eş zamanlı olarak Meclis'ten çıkarak hayata geçmesini bekliyoruz."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan ziyaretinin ardından yurda dönüşte medya mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Ceza infaz düzenlemesi ya da toplumdaki yaygın kullanımıyla af düzenlemesi ile ilgili ise Cumhurbaşkanı Erdoğan “Şu anda yargı paketi üzerindeki çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Meclis'teki komisyonlardaki çalışmalar bittiği anda hemen inşallah o da gelecek.” dedi.

GÖZLER YENİ YARGI PAKETİNDE!

Yeni yargı paketi mesaisi için geri sayım başladı. Düzenlemenin kısa süre içerisinde Meclis'e sunulması bekleniyor. Yeni yargı paketi maddeleri birçok köklü değişikliği içeriyor.

5 ayrı paket halinde getirilmesi planlanan toplam 160 maddelik yargı paketinin ikinci adımında 30 maddelik düzenleme bekleniyor. İkinci paket AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasıyla Meclis'e sunulacak.

Yeni düzenleme kapsamında evde infaz ve gece infaz gibi değişiklikler yer alıyor. Cinsel istismar, uyuşturucu, örgütlü suçlar, terör suçları, kasten adam öldürme ve mükerrer suçlar hariç diğer suçlarda infaz indirimine gidilecek. Denetimli serbestlik sistemi değişecek.