Af son dakika haberleri: İnfaz yasası çıkacak mı?

İnfaz yasası hakkında yaşanan gelişmeler vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde aranıyor. ikinci yargı paketi içinden yer alan infaz yasası hakkında cezaevinde bulunan binlerce vatandaş ilgiyle takip ediyor. İnfaz yasası çıkacak mı? Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ceza infaz düzenlemesinin yakın zamanda Meclis'e geleceğini açıklamıştı. İnfaz yasası hakkından son gelişmelere haberimizden ulaşabilirsiniz.

İNFAZ YASASI ÇIKACAK MI?

İnfaz yasası cezaevinde bulunan binlerce vatandaş konuyu ilgiyle takip ediyor. Konuya ilişkin son açıklamayı AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş yaptı. Muş, "Mecliste önümüzdeki hafta diğer siyasi parti gruplarıyla görüşmeler yapacağız. Onlarla görüştükten sonra teklifimizi nihai hale getirip Meclis Başkanlığına sunacağız. İnfaz düzenlemesiyle alakalı son aşamaya gelmiş bulunmaktayız." şeklinde konuştu.

Ayrıca Mehmet Muş,"Mecliste önümüzdeki hafta diğer siyasi parti gruplarıyla görüşmeler yapacağız. Onlarla görüştükten sonra teklifimizi nihai hale getirip Meclis Başkanlığına sunacağız." dedi.

İKİ ALTERNATİF SUNULDU

Düzenleme ile koronavirüs salgını nedeniyle cezaevlerine “virüs bulaşmadan” yaklaşık 100 bin mahkumun tahliyesi öngörülüyor. İnfaz sisteminde yapılacak değişiklikle cezada oransal indirime gidilmesi planlanırken, terör örgütü, uyuşturucu, cinsel istismar ve mükerrer suçlar dışındaki tüm suçların cezalarının infazında yapılacak yeni oranlamalarla tahliye edilecek mahkum sayısının artırılması önerisi dile getiriliyor. Tahliye edilecek mahkum sayısının yüksek tutulması için terör suçları dışında kalan tüm suçlara belli oranlarda indirim yapılması da diğer alternatif olarak gündemde bulunuyor.