Adli Bilimciler Derneği'nden 'siyanür' açıklaması: Günlük yaşamda kullanım alanı yok

Aksam.com.tr

Türkiye’de son zamanlarda siyanürle intihar vakalarının artış göstermeye başlamasıyla, zehirli maddelerin kolay elde edildiği gerçeği her kesimden insanın tepkisine yol açtı.

Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a konuşan Adli Bilimciler Derneği Başkanı Hamit Hancı, insanların siyanüre çok kolay ulaştığını belirtti. Hancı, “İyi firmalar, siyanür alacak kişilerden yetki belgesi istiyor. Fakat merdiven altı firmalar ve internet üzerinden siyanüre ulaşım son derece kolay. Çünkü siyanür kontrole tabi kimyasallar yönetmeliğinin içerisinde değil, yönetmeliğe dâhil edilmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

“SİYANÜRÜN GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIM ALANI YOK”

Siyanürün günlük yaşamda kullanım alanı olmadığına dikkat çeken Hamit Hancı, şunları kaydetti:

“Siyanür karbon ve azot karbonlardan içeren kimyasal maddedir. Normalde büyük sanayiler madenlerde kullanılıyor. Günlük yaşamda bir kullanım alanı yok. Temizlik için siyanürü kullanamazsınız, siyanürü alan kişi ya cinayet ya da intihar amaçlı alıyordur.”

“SİYANÜR DENETİMLERİNİN ARTILMASI GEREKİYOR”

Son zamanlarda artan siyanür ölümlerinin kopya intiharlar olduğunu sözlerine ekleyen Hamit Hancı, “İntiharlar bulaşıcıdır, taklit etme yoluna giderler. İnternette siyanür satın almak istiyorum diye yazdığınızda karşınıza bir sürü firma çıkıyor. Kredi kartınızı verin, size posta ile gönderiyorlar. Bu yüzden siyanür denetimlerinin artırılması ve siyanürün ilgili yönetmeliklere bir an önce alınması gerekiyor.” diye konuştu.