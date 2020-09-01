Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3695
  • 8,8251
  • 471.13
  • 1078.09
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Adana'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon
01 Eylül 2020 Salı 09:31 | Son Güncelleme:

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a 5 farklı adreste baskın düzenlendi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 

Adana'da 5 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. 

DHA'da yer alan habere göre; Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine kent merkezindeki 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

 Baskın yapılan evlerde 5 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Ağustos ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Eylül'de başlayacak
Mardin'de Yıldırım-8 Savur Operasyonu başlatıldı
Beşiktaş'tan Linnes'e: 'Bonservisini al gel'
Adana'da oğlu tarafından darp edilen baba isyan etti: Böyle evlat olmaz olsun
Bahçelievler'de sevgilisi tarafından bıçaklanan Sevim Sökmensuer hayatını kaybetti
Jandarmadan terör operasyonu

Jandarmadan terör operasyonu

Ayranpınarı doğa severlerin ilgi odağı oldu

Ayranpınarı doğa severlerin ilgi odağı oldu

Ünlülerin estetiksiz halleri şoke edecek! İşte estetikli halleri

Ünlülerin estetiksiz halleri şoke edecek! İşte estetikli halleri şaşırtacak 23 isim

Ne kadar dikkatlisiniz? İşte kafa karıştıran zeka soruları

Ne kadar dikkatlisiniz? İşte kafa karıştıran zeka soruları