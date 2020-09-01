Adana'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Adana'da 5 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

DHA'da yer alan habere göre; Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine kent merkezindeki 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Baskın yapılan evlerde 5 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.