01 Eylül 2020 Salı 09:31 | Son Güncelleme:
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a 5 farklı adreste baskın düzenlendi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Adana'da 5 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.
DHA'da yer alan habere göre; Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine kent merkezindeki 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Baskın yapılan evlerde 5 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.