Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,3299
  • 7,0451
  • 313.765
  • 95605.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Adana'da evlerden 60 bin TL'lik altın çaldığı iddia edilen 3 genç kız yakalandı

Adana'da evlerden 60 bin TL'lik altın çaldığı iddia edilen 3 genç kız yakalandı

Adana'da evlerden 60 bin TL'lik altın çaldığı iddia edilen 3 genç kız yakalandı

Adana'da 7 eve giren 3 kız çocuğunun 60 bin TL değerinde altın çaldığı öne sürüldü. Kız çocukları gözaltına alındı.

Adana’da 7 eve girip 60 bin lira değerinde altın çaldıkları ileri sürülen 3 kız çocuğu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine evlerden sık sık gündüz vakti hırsızlık olduğu yönünde şikayet geldi. Bunun üzerine hırsızlık dedektifleri harekete geçti. Polis, yaptığı çalıma sonucunda 7 evden 60 bin lira değerinde altın çaldığı ileri sürülen F.K.(15), D.Ç.(17) ve G.K.’yi (15) yakaladı. 

Adana'da 6 evden 100 bin liralık altın çalan 3 kız, defileye gider gibi hırsızlığa gitti

Zanlılar, yaşı küçük olduğu için çocuk şube müdürlüğüne teslim edildi. İfadelerinde suçlamaları kabul etmediği öğrenilen zanlıların 7 ayrı apartmana giriş çıkışları ise saniye saniye görüntülendi.

İHA


MSB' den Korona Önlemleri!

MSB' den Korona Önlemleri!

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Bağdat-İstanbul seferini yapan uçak tedbir amaçlı Ankara'ya iniş yaptı

Sosyal medyayı karıştıran sanatçı! Bu çalışmalar resim mi fotoğraf mı?